Auriol Dongmo em 4.º no Meeting de Bruxelas da Liga Diamante

A portuguesa Auriol Dongmo foi esta quinta-feira quarta classificada no lançamento do peso do meeting de Bruxelas da Liga Diamante, com uma marca de 19,31 metros.

Na única prova do dia do meeting, a penúltima etapa deste ano da Liga Diamante, Dongmo ficou longe do seu recorde nacional e conseguiu, ao quinto ensaio, o melhor registo, os 19,31 metros que chegaram para o quarto posto.

O pódio ficou entregue a atletas que lançaram para cima de 19,50, com a norte-americana Chase Ealey, campeã do mundo, à cabeça, com 20,05 metros. A canadiana Sarah Mitton foi segunda, com 19,76, e a norte-americana Maggie Ewen foi terceira, com 19,64.