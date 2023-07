Auriol Dongmo entre os novos recordistas do meeting da Maia

A portuguesa Auriol Dongmo, no lançamento do peso, foi uma das atletas a bater este sábado o recorde do meeting da Maia, em que vários lusos conseguiram pontos importantes para o ranking da World Athletics.Auriol Dongmo bateu o recorde do meeting no lançamento do peso, com uma marca de 19,43 metros, à frente de Jéssica Inchude (17,97) e de Eliana Barreira (17,88).

Nos 100 metros, Lorene Bazolo bateu por duas vezes o recorde do meeting, primeiro nas eliminatórias, com 11,33 segundos, marca que melhorou para vencer a final, em 11,27, a melhor marca nacional da temporada, tal como Carlos Nascimento na prova masculina, com 10,32.

No lançamento do disco, Liliana Cá impôs a primeira derrota à cubana Denia Caballero, desde que esta chegou a Portugal, com 62,21 metros, um recorde do campeonato, à frente da atleta do Torreense, que fez 60,10.

O ucraniano Romon Kokoshko, que representa o Sporting, também conseguiu o recorde do meeting no lançamento do peso, com 20,16 metros, com a santomense Ágate de Sousa, do Benfica, a fazer a melhor marca de sempre do encontro maiato no salto em comprimento, com 6,77 metros.

A sul-africana Marlie Viljoen foi a outra atleta a conseguir um recorde do meeting, ao vencer os 400 metros em 53,35 segundos.