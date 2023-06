Auriol Dongmo já olha aos Mundiais: «Tenho de trabalhar mais na minha técnica, ficar mais forte e poderosa»

A atleta olímpica portuguesa Auriol Dongmo ficou feliz por vencer a prova de lançamento de peso dos Europeus de atletismo por seleções, integrados nos Jogos Europeus, com uma marca "suficiente para ganhar".

"Quando não consigo lançar mais longe no primeiro ensaio, tenho um problema a gerir, depois. É mais difícil ficar focada, concentrar-me para poder responder. Não lancei bem nos três primeiros, fiquei um bocado desconfortável. Mas consegui responder e a marca, graças a Deus, foi suficiente para ganhar", declarou a lançadora à Lusa, após a prova.

Dongmo, que lançou a 19,07 metros, conseguiu novo ouro para Portugal e ajudou à causa da manutenção na primeira divisão do campeonato da Europa, integrado no programa de Cracóvia'2023, com o único lançamento acima de 19 metros do dia, deixando a alemã Yemisi Ogunleye em segundo, com 18,85, e a sueca Axelina Johansson em terceiro, com 18,32.

A portuguesa teve um início em falso na competição, devido a um erro técnico de contagem, pelo que a prova foi reiniciada e arrancou com 18,42 metros, melhorados para 18,45 ao segundo ensaio. Depois de um nulo, a campeã do mundo de pista coberta em 2022 e vice-campeã da Europa ao ar livre em Munique'2022, chegou à marca desejada, a única acima dos 19, e concluiu com 18,38 e nulo.

Apesar de estar a lançar "muito mais longe no treino", confia que "na altura certa, a marca desejada vai sair", sobretudo quando está a menos de dois meses dos Mundiais de Budapeste, de 19 a 27 de agosto.

"Tenho de trabalhar mais na minha técnica, ficar mais forte e poderosa para lançar mais longe no Campeonato do Mundo", afirma.

É mais um título para Auriol Dongmo por Portugal em 2023, já tendo vencido duas etapas da Liga Diamante, depois do bicampeonato europeu em pista coberta.

Portugal tem já duas medalhas no atletismo, tendo este ouro se juntado à prata de João Coelho nos 400 metros, elevando a cinco o número de pódios no total.

Os Jogos Europeus Cracóvia'2023 decorrem até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.