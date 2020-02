Auriol Dongmo melhora recorde nacional do lançamento do peso em seis centímetros

A atleta Auriol Dongmo (Sporting) melhorou este sábado o recorde nacional do lançamento do peso, ao alcançar 18,37 metros no campeonato de Portugal de atletismo em pista coberta, no Pombal.

A lançadora do Sporting, natural dos Camarões, que se naturalizou portuguesa em outubro de 2019, superou em seis centímetros o recorde que já lhe pertencia, estabelecido a 2 de fevereiro, em Rochlitz, na Alemanha (18,31).

Com o quinto lançamento no concurso do peso, Dongmo conquistou o seu primeiro título português em pista coberta e igualou o registo que lhe valeu o recorde dos Camarões, em 2017, no Grande Prémio do Brasil.

Dongmo relegou para a segunda posição Eliana Bandeira (Benfica), que defendia o título, e para a terceira Francislaine Serra (Sporting), que lançaram o peso a 17,39 e 17,19, respetivamente.

A lançadora, de 29 anos, sagrou-se duas vezes campeã africana, em 2014 e 2016, e conquistou ainda as medalhas de ouro nos Jogos Africanos de 2011 e 2015.