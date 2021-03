Auriol Dongmo "surpreendida" com a marca feita no Nacional de Clubes

Auriol Dongmo, que há uma semana se sagrou campeã europeia do lançamento do peso, regressou este sábado à competição com uma excelente marca no Nacional de Clubes em pista coberta, que se está a disputar em Pombal.

A marca, 19,20 metros, "foi uma grande surpresa", garante a atleta, que deverá garantir o triunfo ao Sporting, quando se realizarem todos os lançamentos do peso, o que só vai acontecer a 27 de março.

A lançadora portuguesa, atual líder do ranking mundial, recordou o triunfo nos Europeus de pista coberta, em Torun, Polónia, e a receção em Lisboa, na segunda-feira: "Não esperava uma receção daquelas no aeroporto, foi uma grande surpresa para mim ver tanta gente feliz, fiquei muito emocionada com tanta gente a dar-me os parabéns".

"A semana tem sido muito cansativa, com entrevistas e tudo isso, mas quis estar aqui porque é a competição mais importante para o nosso clube", adiantou Dongmo, fixando a meta para hoje - "fazer o mais importante, ganhar e dar o máximo de pontos ao clube".

Mesmo sem oposição, a sportinguista foi claramente a melhor e mais uma vez para lá dos 19 metros. "A marca foi uma grande surpresa, porque desde que cheguei que não treinei e dei muitas entrevistas. Só agora é que vou descansar e daqui a uma semana e meia recomeço a trabalhar, para os Jogos Olímpicos", explicou.