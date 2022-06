Auriol Dongmo terceira em Oslo

Auriol Dongmo foi esta quinta-feira terceira colocada na prova do lançamento do peso dos Bislett Games, a etapa de Oslo da Diamond League, ao fazer a sua melhor marca em 19,43 metros, na última tentativa.A luso-camaronesa, que entrava em prova com a segunda melhor marca, acabou surpreendida pelo incrível registo da holandesa Jessica Schilder, que com 19,46 não só conseguiu a segunda posição como bateu o recorde nacional da Holanda. Já a vitória foi para a norte-americana Chase Ealey, com uma grande margem: venceu com 20,13, uma melhor marca pessoal, conseguida no último ensaio.Também presente em Oslo, Liliana Cá foi quinta no lançamento do disco, com 61,49 metros. A vitória foi para a croata Sandra Perkovic (66,82), à frente de Valerie Allman (65,91) e Kristin Pudenz (63,31).