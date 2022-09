Auriol Dongmo terceira na Finalíssima da Diamond League

A portuguesa Auriol Dongmo foi esta quarta-feira a terceira colocada no concurso do lançamento do peso da Finalíssima da Diamond League, ao lançar a sua melhor tentativa a 19.46 metros - ao terceiro ensaio.A atleta nacional, de 32 anos, ficou apenas atrás da norte-americana Chase Ealey (20.19) e Sarah Mitton (19.56), conseguindo inclusivamente 'vingar-se' de Jessica Schilder, a holandesa que ficou com o ouro nos Europeus de Munique.Com este terceiro lugar, Auriol Dongmo garante pouco mais de 7.000 euros de prémio - a vencedora recebeu 30 mil e a 2.ª colocada 12 mil.