Auriol Dongmo terceira no Meeting de Hengelo

A portuguesa Auriol Dongmo (Sporting) terminou este domingo no terceiro lugar a competição de lançamento do peso no Meeting de Hengelo, na Holanda, com um arremesso a 18,89 metros.

Auriol Dongmo, campeã do mundo e da Europa em pista coberta, conseguiu a marca final no quarto ensaio, depois de ter iniciado o concurso com 18,83. Seguiu-se um nulo e 18,82, até conseguir a marca que lhe valeu o terceiro posto.

A norte-americana Maggie Ewen venceu, com um lançamento a 19,61 metros, mais 40 centímetros do que a segunda classificada, a jamaicana Danniel Thomas-Dodd (19,21).

No lançamento do dardo, Leandro Ramos (Benfica) concluiu o concurso no sétimo lugar, com os 76,21 da primeira tentativa, numa competição dominada pelo alemão Julian Weber (87,14).