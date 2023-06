Auriol Dongmo termina em 5.º no lançamento do peso em Oslo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A atleta portuguesa Auriol Dongmo foi esta quinta-feira quinta classificada no lançamento do peso da etapa de Oslo da Liga Diamante, enquanto Liliana Cá acabou no sexto posto o lançamento do disco.

A lançadora lusa, que tinha vencido o Meeting de Paris em 9 de junho, na quarta etapa do campeonato, lançou para 19,44 metros, longe dos 19,72 que tem de marca pessoal da época.

A prova foi vencida pela canadiana Sarah Mitton, com 19,54 metros, num concurso apertado em que a norte-americana Maggie Ewen foi segunda, com 19,52, e três lançadoras acabaram com 19,44.

Além de Dongmo, que ficou marcada em quinto, a jamaicana Danniel Thomas-Dodd acabou no terceiro posto e a norte-americana Chase Ealey no quarto.

A lançadora portuguesa é considerada uma das favoritas na luta pelas medalhas nos Mundiais de Budapeste, competição para a qual já tem marca desde 15 de agosto do ano passado (19,82, em Munique Alemanha), com duas vitórias na Liga Diamante já no bolso, além da qualificação para a final da competição.

O seu recorde nacional é de 20,43, a marca com que se sagrou campeã do mundo em pista coberta, no ano passado, em Belgrado.

Quanto a Liliana Cá, um último ensaio de 61,47 metros fê-la sair do último lugar para o sexto posto, numa competição ganha pela neerlandesa Jorinde van Klinken, com um ensaio de 66,77 metros.

O resultado fica muitos furos abaixo do que a olímpica lusa pode conseguir e longe dos 66,40 que exibe como marca pessoal e recorde nacional, ainda que também ela já esteja apurada para os Mundiais de Budapeste, em agosto.