Auriol Dongmo vence no Meeting de Budapeste

Auriol Dongmo venceu esta terça-feira o lançamento do peso no Meeting de Budapeste, com a marca de 19,35 metros.





Esta competição, a contar para Circuito Continental (Bronze), não contou com nenhuma das atletas do pódio de Tóquio'2020. Com este resultado, a recordista portuguesa somou assim mais oito pontos, seguindo na segunda posição na classificação de acesso à final da Liga Diamante, em Zurique (8 e 9 de setembro).A atleta do Sporting venceu à frente da sueca Fanny Roos (19,01 metros) e da norte-americana Ewen (18,38).