Auriol Dongmo vence em França

A portuguesa Auriol Dongmo conquistou esta terça-feira o concurso do lançamento do peso no Meeting indoor de Liévin, em França, com 19,18 metros, superiorizando-se à alemã Christina Schwanitz (18,93).





Recorde-se que Dongmo tinha feito, a 29 de janeiro, a melhor marca mundial do ano , com um ensaio de 19,65 metros, novo recorde nacional."É sempre bom ultrapassar os 19 metros. Estou muito feliz, sinto-me realmente forte neste momento, mas preciso de continuar a trabalhar a minha técnica", disse a portuguesa no final da competição em Pas-de-Calais.