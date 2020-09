Auriol Dongmo vence meeting de Chorzow no lançamento do peso

Auriol Dongmo, recordista portuguesa, venceu este domingo a prova de lançamento do peso do meeting de Chorzow, na Polónia, integrado no circuito de provas da World Athletics.

Dongmo venceu a prova de pista coberta, intitulada Memorial Kamila Skolimowska, em memória da campeã olímpica do lançamento do martelo de Sydney'2000, com um lançamento de 18,33 metros.

A portuguesa venceu por um centímetro a checa Marketa Cervenkova, que atirou para 18,32 metros, com a bielorrussa Aliona Dubitskaya em terceiro, com 18,00.

A boa forma da atleta do Sporting continua, após ter vencido também no meeting de Thum, na Alemanha, em 22 de agosto, e de ter, em 8 de agosto, melhorado o recorde nacional, que já lhe pertencia, para 19,53 metros.

Dongmo foi autorizada pela World Athletics a competir por Portugal a partir de 26 de julho de 2020, informou em março a FPA, e detém também o recorde nacional dos Camarões ao ar livre, com 18,37 metros, registados em Brasília, em 2017.