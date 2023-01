Auriol Dongmo vence Meeting de Karlsruhe

A portuguesa Auriol Dongmo venceu esta sexta-feira a prova do lançamento do peso do Meeting de Karlsruhe, a primeira etapa do World Athletics Indoor Tour Gold. Com um melhor lançamento em 18,90 metros, feito na quarta tentativa, a portuguesa superou a canadiana Sarah Mitton por somente 2 centímetros (18,88) e a jamaicana Danniel Thomas-Dodd por 13 (18,77). Esta foi a melhor marca da temporada para a campeã mundial indoor em título, isto depois de ter ganho na semana passada o Meeting Moniz Pereira, com 17,75 metros.Também presente em Karlsruhe, Isaac Nader surpreendeu ao ser segundo colocado nos 1.500 metros, apenas atrás do britânico George Mills (3.35.88). O português que entrava com 3:36.50 de melhor marca em pista coberta, fez 3:37.29, superiorizando-se ao italiano Federico Riva (3:37.36) e aos espanhóis Jesus Gomez (3:37.44) e Adel Mechaal (3:38.85).