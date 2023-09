Auriol Dongmo 'vinga' 4.º lugar nos Mundiais com triunfo na Alemanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Auriol Dongmo venceu esta sexta-feira a Taça de Lançamentos Thumer Wefertage, em Thum, na Alemanha, batendo a canadiana Sarah Mitton, medalha de prata nos Mundiais de atletismo Budapeste'2023, nos quais a portuguesa foi quarta no lançamento do peso.

A lançadora do Sporting venceu a competição com os 19,26 metros conseguidos no seu quarto arremesso, num concurso em que superou cinco vezes os 18,70 metros (19,03, 18,93, 19,17 e 18,74), tendo tido também um ensaio nulo.

Mitton, que arrebatou o segundo lugar na capital húngara, atrás da norte-americana Chase Ealey, terminou o concurso alemão também na segunda posição, com 18,86, no seu último arremesso.

A também portuguesa Jessica Inchude, 16.ª em Budapeste'2023, terminou a competição no quinto lugar, com 17,80.