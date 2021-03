Auriol Dongmo volta em grande

Auriol Dongmo voltou em grande à competição. Depois de se sagrar campeã da Europa do lançamento do peso em pista coberta no passado dia 5, a atleta do Sporting regressou com a marca de 19,20 metros no Campeonato Nacional de Clubes em pista coberta que está a decorrer em Pombal até ao dia 28.

“A marca foi uma grande surpresa, porque desde que cheguei que não treinei e dei muitas entrevistas. Só agora é que vou descansar e daqui a uma semana e meia recomeço a trabalhar, para os Jogos Olímpicos”, disse a campeã europeia à Lusa.

Auriol Dongmo viveu uma semana inesquecível, mas cansativa. É que depois de conquistar o ouro em Torun, na Polónia, as entrevistas foram muitas. “A semana tem sido muito cansativa, com entrevistas e tudo isso, mas quis estar aqui porque é a competição mais importante para o nosso clube. Agora quero fazer o mais importante, ganhar e dar o máximo de pontos ao clube”, disse a atleta, que recordou a chegada da comitiva a Lisboa. “Não esperava uma receção daquelas no aeroporto, foi uma grande surpresa para mim ver tanta gente feliz, fiquei muito emocionada com tanta gente a dar-me os parabéns.”

Sporting domina

A marca alcançada por Auriol Dongmo deve garantir a vitória ao Sporting quando se realizarem todos os lançamentos do peso, o que só vai acontecer a 27 deste mês.

A competição arrancou ontem e vai decorrer em dois fins de semana devido à pandemia. Sem o eterno rival Benfica em prova, que anunciou que não iria estar presente por ter dúvidas quanto à segurança do evento em termos sanitários, o Sporting perfila-se como candidato ao título. Em masculinos, os leões somam 87,5 pontos, enquanto o Sp. Braga é segundo com 72,5. Em femininos, contam 93 pontos, contra 79,5 do Sp. Braga.