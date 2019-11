Bárbara Neiva ainda não foi convocada o Europeu de corta-mato

Bárbara Neiva tem todas as possibilidades de ser convocada para o Europeu de corta-mato, a 8 de dezembro, em Lisboa. A pupila de Joaquim Neves participou em iniciativas de promoção do evento, esperando estar à altura do desafio: “Se for convocada, vou procurar dar o meu melhor, realizar uma boa prova e atingir os meus objetivos.”

Quanto a favoritas para o seu escalão, a jovem de 18 anos aponta uma. “A Mariana Machado é uma excelente atleta, é portuguesa e vou torcer por ela”, disse.