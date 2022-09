Barbora Spotakova, dupla campeã olímpica do dardo, retira-se de competição aos 41 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A lançadora do dardo checa Barbora Spotakova, dupla campeã olímpica e detentora de um palmarés impressionante na sua especialidade, anunciou esta sexta-feira a retirada das competições, aos 41 anos.



Em nota publicada pela federação de atletismo da República Checa, ficou a saber-se que a presença na final da Liga Diamante, quinta-feira em Zurique, onde foi quinta, foi mesmo a última aparição na alta roda do atletismo.

"Todos os contos de fadas têm um fim e o meu termina com um muito belo 'happy end', com a medalha nos Campeonatos da Europa de Munique, este verão", explicou Spotakova, frisando: "O meu corpo fez-me saber com clareza que era o momento de parar".

A carreira da atleta é impressionante, com destaque para os títulos olímpicos de Pequim2008 e Londres2012 e para o recorde do mundo, de 72,28 metros, em Estugarda, na Alemanha, em 2008.

No Rio2016, ainda foi bronze e sagrou-se campeão do mundo em 2007, 2011 e 2017, sendo prata em 2009.

Foi campeã da Europa em 2014, prata em 2006 e bronze em 2010 e este ano.