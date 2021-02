Beatrice Chepkoech bate recorde do mundo nos 5 quilómetros estrada

Beatrice Chepkoech estabeleceu este domingo, no Mónaco, um novo recorde mundial nos 5 quilómetros estrada. A atleta queniana terminou a prova com 14:43 minutos e retirou um segundo à anterior melhor marca, que desde 2019 pertencia à holandesa de ascendência etíope Sifan Hassan.





"O primeiro quilómetro foi muito rápido e o segundo foi mais lento. Depois tentei acelerar, procurei seguir o meu próprio ritmo e foi perfeito, estou muito feliz porque não esperava", afirmou a meio-fundista de 29 anos. Chepkoech acrescenta outro recorde mundial ao seu currículo, ela que detém a melhor marca nos 3.000 metros obstáculos com 8:44,32.Ainda no Mónaco, a prova masculina foi ganha porJoshua Cheptegei. O ugandês era o grande favorito e cruzou a meta com 13:11 minutos, não conseguindo superar o próprio recorde mundial (12:51).