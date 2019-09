Bekele vence Maratona de Berlim e fica a dois segundos do recorde do mundo

O etíope Kenenisa Bekele fez este domingo jus ao ditado popular que diz que "velhos são os trapos", ao conseguir uma sensacional vitória na Maratona de Berlim, com um tempo de 2:01:41 horas, a apenas dois segundos do recorde do mundo fixado no ano passado por Eliud Kipchoge.





Aos 37 anos, e vindo de várias maratonas onde havia ficado aquém das expectativas, o etíope voltou em grande e, com uma atuação digna da figura lendária que é no mundo do atletismo, assinou o segundo melhor tempo da história, melhorando o seu recorde pessoal em mais de um minuto.