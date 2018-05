O Meeting Internacional do Benfica inicialmente previsto para 13 de junho já não vai realizar-se, mas em sua substituição o clube da Luz quer promover um conjunto de provas para os mais jovens.

No ano passado, o cubano Pedro Pablo Pichardo estreou-se com a camisola do Benfica neste meeting realizado na pista do Estádio 1º de Maio, em Lisboa, a 17 de junho. Ganhou a prova com 17,04 metros.

Razões de caráter técnico estão na base desta decisão dos dirigentes encarnados, que estão mais focados na operacionalização de meios para o futuro centro de alto rendimento que irá funcionar em Carnaxide. "Quando o Benfica passar a dispor de uma pista sintética nas suas próprias instalações, passaremos a organizar ali as nossas provas", disse a Record uma fonte das águias. Como o Meeting de Santo António também não terá lugar este ano, os nossos melhores atletas ficam privados de duas boas chances de competição com vista à obtenção de mínimos para o Campeonato da Europa, que irá ter lugar em Berlim, de 7 a 12 de agosto. Depois da Taça dos Clubes Campeões Europeus no próximo fim de semana, disputa-se a 2 de junho o Meeting Fernanda Ribeiro, na Maia. E, a 4 de julho, três dias antes dos Campeonatos de Portugal, em Leiria, realiza-se o Meeting da Maia.

Autor: Norberto Santos