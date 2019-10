Benfica acredita no futuro de Pichardo

Um dia depois de Pedro Pablo Pichardo ter falhado a medalha no triplo salto (foi 4º), quando o próprio atleta colocou a fasquia demasiado alta, confessando que só o ouro lhe interessava, o Benfica veio manifestar o seu apoio ao atleta e reforçar a confiança que tem nele.

"Já estamos a pensar no futuro. O Pedro é muito jovem, está a reiniciar connosco a sua já muito boa carreira de alto nível. Vamos pensar no que há a fazer no futuro. Em março há já um Campeonato do Mundo e em julho/agosto temos os Jogos Olímpicos. É continuar a lutar, sempre com a mesma ambição", frisou à BTV Ana Oliveira, diretora do Projeto Olímpico do Benfica, elogiando ainda a prestação do luso-cubano em Doha.

"Entrou bem na final, esteve sempre na luta pelas medalhas. Apresentou-se em grande forma, fez o seu melhor registo do ano, mas não está a competir sozinho", destacou Ana Oliveira. "O mais difícil foi não ter conseguido uma medalha. A expectativa era de provar o que tem conseguido ao longo dos últimos anos, que era estar no top 3 mundial. É um 4º lugar. É o mais ingrato, principalmente quando se perde uma medalha no último salto", considerou ainda a diretora do Benfica Olímpico.