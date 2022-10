Benfica anuncia o fim da ligação a Marcos Chuva 15 anos depois

O Benfica anunciou este domingo o fim da ligação com Marcos Chuva. O saltador português envergava as cores das águias desde 2007, ou seja, nos últimos 15 anos."Chegou ao fim a ligação contratual com Marcos Chuva. Após ingressar no Sport Lisboa e Benfica, em 2007, o atleta participou ativamente na solidificação de uma era de domínio do Clube e de grande desenvolvimento da carreira. Alcançou nível competitivo internacional e tornou-se numa referência em Portugal, em particular no salto em comprimento, conquistando pelo Benfica nove títulos nacionais em pista, ao ar livre. Destaque ainda para a Taça dos Clubes Campeões Europeus, em que colaborou para três medalhas coletivas: prata em 2014, bronze em 2016 e bronze em 2019. Marcos Chuva e o SL Benfica seguem, agora, rumos diferentes, mas permanece uma história comum de grande evolução no atletismo. Obrigado, Marcos Chuva!", pode ler-se, em comunicado.