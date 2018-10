Benfica e Sporting animam mercado transferências

A mudança de Lecabela Quaresma para o Benfica e de Tiago Pereira para o Sporting são dois dos movimentos mais sonantes no período das transferências do atletismo, que termina esta quarta-feira.A líder nas provas combinadas, além de ser terceira no triplo salto, trocou o Juventude Vidigalense pelo Benfica (onde esteve em 2015 e 2016), sendo acompanhada pela lançadora Eliana Bandeira (segunda no ranking nacional do peso).As águias recebem ainda as jovens Carla Reis (meio-fundo), Catarina Lourenço e Fatoumatta Dialo (velocidade).Para a equipa masculina, vindo do Sporting, estará o meio-fundista Nuno Lopes e o saltador Francisco Barreto, registando-se o regresso à Luz de Samuel Remédios, proveniente do Juventude Vidigalense, enquanto a equipa sub-20, que se sagrou campeã europeia, recebe o jovem internacional Etson Barros (meio-fundo), proveniente do Pechão.Já o Sporting voltou a abrir as suas portas a vários atletas do seu principal rival, destacando-se o saltador Tiago Pereira, que no final da época passada competiu como individual em litígio com o clube.Da Luz para Alvalade, seguem ainda Eduardo Mbengani e Hugo Ganchas (meio-fundo) e os lançadores Rodolfo Garcia e Ruben Antunes, que se juntarão a muitos jovens, líderes dos rankings de juniores e juvenis, provenientes de clubes de todo o país.Também regressou a Alvalade o velocista Pedro Bernardo, que fez parte da sua formação no Sporting, e que estava no Juventude Vidigalense.A equipa feminina do Sporting vai receber a cubana Yariadmis Argueles, proveniente do Benfica, e ainda as mais jovens Beatriz Andrade (vinda do Torreense), Juliana Guerreiro (400 e 400 m barreiras), vinda da Casa do Benfica de Faro, entre outras.Do Benfica saíram ainda outros atletas, como os fundistas Hermano Ferreira (vai para a Escola de Atletismo de Coimbra) e Sérgio Dias (sem clube), e o lançador Jorge Grave (assinou pelo Jardim da Serra, na Madeira).Entretanto, a equipa do Sp. Braga, que este ano regressou ao mais alto nível, manteve muitos dos seus atletas (especialmente a sua joia Mariana Machado), e reforçou-se com a marchadora olímpica Daniela Cardoso (ex-individual) e com a fundista Silvana Dias (ex-Benfica), enquanto a equipa masculina recebe o fundista Davide Silva (ex-Campismo S. João da Madeira).As transferências terminam às 23:59 horas desta quarta-feira, sendo feitas na plataforma de inscrições da Federação Portuguesa de Atletismo, e as associações regionais só depois divulgarão as listas completas.