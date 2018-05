Este sábado serão muitos os portugueses a competir no estrangeiro. Desde logo, em Birmingham, onde Benfica (masculinos) e Sporting (femininos) disputam a Taça dos Clubes Campeões Europeus; depois, pelas diversas participações em meetings.Destaca-se, neste aspeto, a participação de Nelson Évora no mais importante meeting de Eugene (Estados Unidos), o Prefontaine Classic, onde o sportinguista defrontará dois atletas que ficaram à sua frente no pódio do Mundial de Pista Coberta, Will Claye, dos Estados Unidos, e Almir dos Santos, do Brasil, e ainda o atual campeão olímpico e mundial, Christian Taylor, o segundo melhor saltador mundial de sempre.Depois, o meeting IFAM, em Oordegem, na Bélgica, tem os nomes de 25 portugueses nas listas de inscritos, com Sandy Martins, Miguel Moreira e António Rodrigues, Hugo Correia, Bruno Albuquerque, Eduardo Mbengani, Fernando Serrão, Salomé Afonso, Patrícia Silva, Carla Mendes e Rita Ribeiro, por exemplo; e em Espanha estão nas listas de inscritos Tiago Aperta, Andreia Felisberto, Mariana António e Carla Reis, no meeting de Palafrugel, e Pedro Bernardo surge em Valladolid.Finalmente, o meeting de lançamentos de Hallesche Werfertage, na Alemanha (sábado e domingo), anuncia sete portugueses: Filipe Vital e Silva, Edujose Lima, Emanuel Sousa, Miguel Carreira, Eliana Bandeira, Ruben Antunes e Inês Carreira.

Autores: António Manuel Fernandes