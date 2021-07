Benfica e Sporting favoritos nos Nacionais de Clubes

Guimarães recebe este fim de semana os Campeonatos Nacionais de Clubes, com Benfica (masculinos) e Sporting (femininos) favoritos à conquista do 11º título seguido para cada clube.

A principal luta deverá estar reservada aos restantes lugares do pódio, devendo os leões ainda assim ocupar a segunda posição no masculino, sendo que o Sp. Braga poderá ser terceiro. Em femininos, as águias, Jardim da Serra e Juventude Vidigalense são as equipas em equação para acompanharem as leoas no pódio.

Os principais nomes do atletismo nacional estão inscritos, nomeadamente os qualificados para Tóquio’2020, falta saber se realmente competirão. Pedro Pichardo (Benfica), no triplo, e Auriol Dongmo (Sporting), no peso, faltaram à chamada no fim de semana passado, nos Campeonatos de Portugal, na Maia.