Benfica e Sporting lideraram apuramento para nacionais em pista coberta

O Benfica, em masculinos, e o Sporting, em femininos, lideraram o apuramento para os nacionais de clubes de atletismo em pista coberta, que vão juntar as oito formações mais fortes em 11 e 12 de fevereiro em Pombal.



A fase de apuramento realizou-se este fim de semana nas pistas de Braga e Pombal, definindo os clubes que vão disputar a primeira e a segunda divisão.

Ao Benfica juntam-se nos homens na primeira divisão o Sporting, a Juventude Vidigalense, o Maia, que subiu de divisão, o Jardim da Serra, o Braga, a Casa do Benfica de Faro, que também regressa à primeira, e o Centro de Atletismo do Seia.

Nas mulheres, o Sporting vai ser acompanhado na primeira divisão pelo Benfica, Juventude Vidigalense, Jardim da Serra, Atlético da Póvoa, que subiu, o Maia, o Eirense, que regressa à primeira, e o Estreito. Já a segunda divisão masculina contará com o Grecas, Atlético da Póvoa, o Senhora do Desterro, o Sobral do Ceira, o Eirense, a ADRAP, o CIAIA e o Clube de Atletismo da Marinha Grande.

Quanto ao segundo nível feminino contará com o Grecas, Braga, JOMA, ADRAP, Oliveira do Douro, Fundação Salesianos, Academia de Valdevez e Clube Pedro Pessoa.