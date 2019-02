Benfica e Sporting revalidam títulos nacionais de atletismo em pista coberta

O Benfica, no setor masculino, e o Sporting, no feminino, sagraram-se este domingo campeões nacionais de clubes de atletismo em pista coberta, ambos com larga vantagem sobre os vice-campeões, precisamente os rivais.Em masculinos, os encarnados, que traziam uma vantagem de oito pontos sobre os leões do primeiro dia, ampliaram a margem para 12, totalizando 100, graças às vitórias em cinco das seis provas do dia (perderam apenas os 800 metros), para somarem o sétimo título nas últimas oito edições.No setor feminino, o Sporting, que ganhou pela nona vez consecutiva e pela 24.ª em 26 edições, somou 99 pontos, contra 85 do Benfica, depois de ganhar quatro das sete provas da segunda jornada.O Juventude Vidigalense foi terceiro tanto em masculinos, com 66,5 pontos, como em femininos, com 66.