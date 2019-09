Benfica em quarto na Taça dos Clubes Campeões Europeus de sub-20

O Benfica, que defendia o título, terminou este sábado no quarto lugar Taça dos Clubes Campeões Europeus de atletismo de sub-20, em Leiria, a mesma posição alcançada pelo Sporting, no Grupo B da competição.Na prova masculina, os encarnados conquistaram 98 pontos e ficaram atrás dos turcos do Fenerbahçe, novos campeões, que somaram 119. Os britânicos do Blackheath & Bromley e os espanhóis do Playas De Castellon, com 111 e 109, terminaram nas segunda e terceira posições, respetivamente.Etson Barros foi o único atleta benfiquista a vencer individualmente, nos 2.000 metros obstáculos (6.07,63 minutos).O único triunfo leonino também foi alcançado nesta prova, por Bárbara Neiva (7.11,84).No Grupo B da competição feminina, o Sporting totalizou 95 pontos, atrás das italianas do Studentesca (126,5), das francesas do Haute Bretagne (115) e das finlandesas do Tampereen Pyrinto (99,5).