Benfica falha Nacional de pista coberta

O Benfica vai falhar a final da primeira divisão feminina do Nacional de clubes em pista coberta, depois de ter alinhado com menos de sete atletas nas provas de apuramento, que decorreram sábado e domingo.

O Sporting, campeão em 24 das 26 edições, dominou (458,50 pontos), sendo secundado por Juventude Vidigalense (414,00), Sp. Braga (407,00), ADRAP (389,50), Grecas (385,00), GA Fátima (362,00), Jardim da Serra (361,00) e AC Póvoa de Varzim (347,00), que seguem para as finais com as leoas, campeãs há nove anos consecutivos.

Em masculinos, as águias (vencedoras em sete das últimas oito edições do Nacional) foram primeiras (594,50), à frente do Sporting (559.50), Sp. Braga (551,00) e Juventude Vidigalense (531,00)