Benfica lidera nacional em pista coberta no masculino e o Sporting no feminino

O Benfica terminou este sábado na liderança a primeira jornada do campeonato nacional de clubes de atletismo em pista coberta, ao beneficiar da desclassificação na prova de marcha do Sporting, que, sem a oposição das águias, mantém o domínio no setor feminino.



Um ano depois de ter estado ausente do Nacional de clubes 'indoor', o Benfica regressou à competição masculina, na Expocentro, em Pombal, onde terminou o primeiro dia com 10 pontos de vantagem sobre o Sporting, que, sem o veterano João Vieira, que recupera de uma intervenção cirúrgica, ficou sem pontos nos 5.000 metros marcha, devido à desclassificação de Paulo Martins.

O recordista nacional dos 35 quilómetros marcha, Rui Coelho assegurou para o Benfica os oito pontos na especialidade, acentuando o favoritismo face aos 'leões', que até começaram a jornada a vencer, com Carlos Nascimento, nos 60 metros, e triunfaram ainda nos 400, por João Coelho.

Nestas duas provas, os benfiquistas minimizaram 'estragos' com as segundas posições, cimentando a liderança alicerçada nas vitórias de Isaac Nader, nos 1.500 metros, e Ivo Tavares, no salto em comprimento - em que o sportinguista Abdel Larrinaga não conseguiu melhor do que o terceiro posto, atrás de André Pimenta, da Juventude Vidigalense.

A encerrar a jornada no masculino, os dois 'grandes' foram batidos no salto com vara, por Rubem Miranda, do AC Póvoa de Varzim, impondo-se a Carlos Pitra, do Sporting, e Diogo Ferreira, do Benfica, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

No setor feminino, a exceção ao domínio 'leonino' ocorreu na marcha, com o triunfo de Vitória Oliveira (Sporting de Braga) nos 3.000 metros, prova em que a sportinguista Carolina Costa não foi além do terceiro lugar, atrás de Adriana Viveiros (ADR Água de Pena).

Auriol Dongmo, no lançamento do peso, Lorene Bazolo, nos 60 metros, ambas já qualificadas para os Mundiais 'indoor', a disputar em Belgrado, entre 18 e 20 de março, somaram a pontuação máxima para o emblema verde e branco, assim como Anabela Neto, no salto em altura, Evelise Veiga, no comprimento, Salomé Afonso, nos 1.500 metros, e Vera Barbosa, nos 400.

Sem a rivalidade do Benfica, o Sporting tem, após a primeira jornada dos Nacionais de clubes, praticamente assegurado o 26.º título no feminino, o 12.º seguido neste setor -- no qual só foi batido em 2010 pelo FC Porto e em 1994 pelo Benfica.

A segunda jornada da final da primeira divisão dos 29.ºs Nacionais de clubes em pista coberta vai ser disputada no domingo, a partir das 15:00, na Expocentro, em Pombal.

O Benfica parte para o segundo dia com 10 pontos de vantagem para chegar ao seu 11.º título masculino - contra 18 do Sporting -, enquanto os rivais 'verde e brancos', sem a rivalidade 'encarnada', têm praticamente certos o 12.º triunfo seguido no setor feminino -- no qual só foi batido em 2010 pelo FC Porto e em 1994 pelo Benfica.

Classificação após primeira jornada:

- I Divisão (Masculinos):

1. Benfica, 44 pontos.

2. Sporting, 34.

3. Juventude Vidigalense, 27.





- I Divisão (Femininos):

1. Sporting, 54 pontos.

2. Sporting de Braga, 39.

3. ACD Jardim da Serra, 33.

- Masculinos:

60 metros: Carlos Nascimento (Sporting), 6,75 segundos.

Salto com vara: Rubem Miranda (AC Póvoa de Varzim), 5,25 metros.

1.500 metros: Isaac Nader (Benfica), 4.01,14 minutos.

5.000 metros marcha: Rui Coelho (Benfica), 21.16,96 minutos.

Salto em comprimento: Ivo Tavares (Benfica), 7,62 metros.

400 metros: João Coelho (Sporting), 47,25 segundos.

- Femininos:

Salto em altura: Anabela Neto (Sporting), 1,67 metros.

60 metros: Lorene Bazolo (Sporting), 7,32 segundos.

Salto em comprimento: Evelise Veiga (Sporting), 6,54 metros.

1.500 metros: Salomé Afonso (Sporting), 4.22,30 minutos.

Lançamento do peso: Auriol Dongmo (Sporting), 19,38 metros.

3.000 metros marcha: Vitória Oliveira (Sporting de Braga), 12.59,21 minutos.

400 metros: Vera Barbosa (Sporting), 54,85 segundos.

- II Divisão (Masculinos):

1. Casa do Benfica de Faro, 39 pontos.

2. Belenenses, 29.

. Maia AC, 29.

- II Divisão (Femininos):

1. GA Fátima, 44 pontos.

2. AC Póvoa de Varzim, 39.

. CF Oliveira do Douro, 39.