Benfica (masculinos) e Sporting (femininos) campeões de corta-mato

O Benfica, em masculinos, e o Sporting, em femininos, sagraram-se este domingo campeões nacionais coletivos de corta-mato, em prova disputada em Vale de Cambra.Os encarnados somaram 17 pontos, contra os 19 do Sporting, e os 49 do Sporting de Braga, que fechou o pódios. Já as leoas, com 19 pontos, terminaram à frente das bracarenses (37), e do Desportivo Feirense (56).No plano individual, triunfaram a sub-23 Mariana Machado, do Sporting de Braga, e Samuel Barata, do Benfica.Mariana Machado terminou à frente de Naide Dias (Desportivo Feirense) e de Jéssica Augusto (Sporting). Em masculinos, Samuel Barata confirmou o favoritismo, mas teve grande oposição da armada leonina, batendo Miguel Marques em cima da linha de meta, com Rui Teixeira a fechar o pódio. Mas o quatro e quinto lugares de Duarte Gomes e André Pereira permitiu às águias vencerem também coletivamente. O terceiro elemento do Sporting, Rui Pinto, fechou em sexto.Fotos: FPA