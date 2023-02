Benfica (masculinos) e Sporting (femininos) lideram Nacional de Clubes

O Benfica, em masculinos, e o Sporting, em femininos, lideram os Nacionais de Clubes, em Pombal, ao fim da primeira jornada.A luta pelos títulos está ao rubro entre os dois rivais de Lisboa, principalmente no que ao masculino diz respeito, já que chegam empatados (45 pontos) ao fim do primeiro dia, mas com os encarnados em primeiro. Em terceiro, com 28 pontos, surge o Jardim da Serra.Em femininos, as leoas comanda isoladas, com 53 pontos, seguidas das águias, que somam 48.5, fechando o pódio também o Jardim da Serra, com 33.Na Expocentro, os rivais lisboetas repartiram triunfos e segundos lugares no setor masculino -- três para cada --, com a vitória do Sporting no último concurso do dia, no salto com vara, por Carlos Pitra, frente a Pedro Buaró, reeditando os êxitos de João Vieira, folgadamente nos 5.000 metros marcha, e João Coelho, nos 400 metros. Os 'encarnados' impuseram-se nos 1.500, num duelo decidido por José Carlos Pinto em cima da meta frente a Nuno Pereira, no salto em comprimento, por Ivo Tavares, e nos 60 metros, com o cubano Reynier Mena, que voltou à pista para disputar os 400, depois de se ter imposto Carlos Nascimento na corrida mais curta e que valeu ao sportinguista a marca de referência para os Europeus 'indoor', com 6,68 segundos.Sporting e Benfica, que até agora sempre dividiram os títulos masculinos, com 18 triunfos para os 'leões' e 11 para as 'águias', vão apresentar-se empatados com 45 pontos no segundo dia da competição 'indoor' e para as sete últimas provas, enquanto os madeirenses da AD Jardim da Serra seguem no terceiro posto, com 28.No feminino, o Sporting, que procura o 28.º título, o 13.º seguido, concluiu o primeiro dia com 53 pontos, mais 4,5 do que o rival Benfica, que regressa à competição feminina após dois anos de ausência, enquanto a AD Jardim da Serra segue também no pódio, com 33. No dérbi Sporting-Benfica, Cátia Azevedo conseguiu a vitória 'leonina' mais folgada, nos 400 metros -- distância em que a 'águia' Leonor Ferreira não foi além da quarta posição --, seguida de Anabela Neto, no salto em altura, disciplina em que a júnior benfiquista Gabriela Gorenco dividiu os pontos do terceiro lugar com Carolina Ribeiro (Eirense).Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e Salomé Afonso, nos 1.500 metros, destacando-se de Marta Pen nos últimos 100 metros, arrebataram os outros dois triunfos 'verde e brancos', enquanto as 'águias' Arialis Gandulla, nos 60 metros, Inês Mendes, nos 3.000 metros marcha, e a são-tomense Agate Sousa, no salto em comprimento, superiorizaram-se se às 'leoas' Rosalina Santos, Carolina Costa e Evelise Veiga, respetivamente.A segunda jornada e última tem lugar este domingo, altura em que Sporting e Benfica contarão com pesos pesados, respetivamente Patrícia Mamona e Pedro Pichardo, ambos no triplo salto.