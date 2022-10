Depois de anunciar a saída de Marcos Chuva , o Benfica oficializou a renovação de Dulce Félix.A campeã da Europa dos 10 mil metros, de 40 anos, permanece de águia ao peito no clube que representa desde 2013.Por seu turno, os encarnados anunciaram também a contratação do coordenador João Campos. "Especializado no meio-fundo e fundo de Alto Rendimento, várias vezes galardoado pela Federação e pelo Comité Olímpico, João Campos treinou grandes referências do Atletismo, com medalhas e presenças assíduas nos grandes palcos internacionais. De regresso ao SL Benfica passados 7 anos, será também coordenador do sector de meio fundo e fundo no clube. Bem-vindo João Campos!", pode ler-se na publicação partilhada nas redes sociais.