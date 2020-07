Benfica repudia 'perseguição' a Ricardo dos Santos: «Todas as formas de racismo são intoleráveis»

O Benfica repudiou publicamente a situação vivida este fim de semana pelo atleta português Ricardo dos Santos, em Londres. O recordista nacional dos 400 metros, e a namorada Bianca Williams, campeã europeia pela Grã-Bretanha em 2018 na categoria 4x100m, denunciaram, este sábado, uma alegada atitude racista por parte da polícia britânica. O atleta português acabou algemado e acusado de cheirar a canábis.





"Lamentamos e repudiamos o acontecimento em que o nosso velocista Ricardo dos Santos se viu inadvertidamente envolvido em Londres, Reino Unido. Todas as formas de racismo são intoleráveis e este episódio é mais um exemplo, entre tantos que infelizmente ocorrem todos os dias, que reforça a necessidade de refletirmos, mudarmos e lutarmos por uma sociedade mais justa. A Ricardo dos Santos fica o registo público da manifestação de solidariedade de toda a família benfiquista", pode ler-se na newsletter do clube da Luz.Ricardo dos Santos foi mandado parar e algemado pela polícia britânica no sábado. O atleta português acusa a polícia de ter tirado os bastões e de o acusar de cheirar a canábis , antes de o algemar. O incidente ocorreu perto da casa do atleta na capital britânica.O recordista nacional dos 400 metros garante ainda que vai processar a polícia londrina.