Benfica vice-campeão europeu de sub-20 masculino de corta-mato

O Benfica terminou este domingo em segundo lugar a prova de sub-20 masculinos da Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato, em Albufeira, atrás dos turcos do Darica.

Os encarnados repetiram a posição alcançada em 2018, em Mira, ao totalizarem 34 pontos, mais sete do que os turcos do Darica. Os israelitas do South Telaviv Alley terminaram no terceiro posto, com 58.

Na corrida, o queniano Edward Pingua (Benfica) foi o mais rápido, ao concluir os 6.000 metros em 18.52 minutos, à frente dos turcos Aslanhan Ayetullah (Fenerbahçe) e Amaçtan Ömer (Darica), segundo e terceiro classificados, a 13 e 21 segundos, respetivamente.

Etson Barros, quarto a 23 segundos de Pingua, Duarte Gomes, 11.º a 48, e Miguel Ribeiro, 18.º a 1.11 minutos, fecharam a equipa encarnada.

Na prova feminina de sub-20, de 4.000 metros, as turcas do Fenerbahçe revalidaram o título, graças ao triunfo individual de Emine Akbingöl, que terminou a prova com um pé descalço, em 15.07 minutos.

Nesta competição, o Sporting foi sexto, com 116 pontos, atrás de Fenerbahçe (23), das francesas do Clermont (69), das dinamarquesas do Sparta (77), das lituanas do Nike Klaipeda (78) e das espanholas do Marathon (113).

Bárbara Neiva foi a melhor 'leoa', com o 10.º lugar, a 33 segundos da vencedora, com Fabiana Sousa no 23.º, a 1.26 minutos, Daria Melnyk no 32.º, a 1.47, e Carolina Oliveira no 51.º, a 2.41.