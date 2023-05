Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Benfiquista Agate Sousa com a 3.ª melhor marca do ano no salto em comprimento São-tomense ganhou o Meeting Kurpfalz Gala, com 7,03 metros, novo recorde pessoal





• Foto: Getty Images