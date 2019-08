Bicampeão olímpico dos 800 metros escapa a acidente assustador

Homem mais rápido na história dos 800 metros, e bicampeão olímpico nessa mesma distância, o queniano David Rudisha não ganhou para o susto este fim de semana, quando se viu envolvido num violento acidente no Quénia. O choque sucedeu na noite de sábado, pelas 22:30, quando o atleta queniano, de 30 anos, chocou de frente com um autocarro quando fazia a viagem rumo a Nairobi. As imagens do estado em que ficou o veículo do atleta, um Toyota VX LandCruiser, mostram bem a violência do impacto, mas de forma incrível Rudisha escapou ileso.





"Agradeço a Deus pelo dom da vida... Na noite de sábado, pelas 22h30, sobrevivi a um trágico acidente de viação em Keroka, quando ia em direção a Kilgoris. Choquei de frente com um autocarro na estrada entre Kisii e Nairobi. Estou bem, sem qualquer lesão. Obrigado pelas vossas orações", escreveu o atleta queniano, que se encontra fora de ação desde maio do ano passado, devido a um problema recorrente nas costas e no joelho.Na sequência do acidente, refira-se, Rudisha foi observado no hospital local, realizando exames que confirmaram a ausência de lesões. Acabaria por ser autorizado a rumar a casa, onde cumpre um período de repouso.