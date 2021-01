Boas marcas no Jamor

O Jamor registou ontem boas marcas nas provas de observação organizadas pela Associação de Lisboa.

Nos 60 metros masculinos, Carlos Nascimento (Sporting) voltou a correr nos mínimos para os Europeus de Pista Coberta, vencendo em 6,77 s, à frente do benfiquista Frederico Curvelo (6,78). Em femininos, ganhou a sportinguista Olímpia Barbosa (7,44).

No peso, duelo entre os benfiquistas Francisco Belo (20,38) e Tsanko Arnaudov (20,20). Já no disco (ao ar livre), triunfo do sportinguista Edujose Lima, em 57,37 metros, melhor marca do ano.

Há ainda as sportinguistas Dorothé Évora (56,61 s) e Juliana Guerreiro (56,99), nos 400 m, e Rita Figueiredo (4.44,56 m), nos 1500 m; a benfiquista Ivanilda Lopes, no disco feminino (45,97 m), e Ana Oliveira (GA Fátima), no triplo salto (13,31 m, melhor marca do ano).