Bolt trava rumores: «Há 0% de possibilidades de voltar»

Afastado das pistas desde os Jogos Olímpicos de 2016, Usain Bolt negou em entrevista à 'Sports Illustrated' qualquer possibilidade de regressar ao ativo para representar a Jamaica em Tóquio'2020, colocando desta forma um ponto final nos rumores que foram sendo lançados nas últimas semanas (alguns deles reforçados pelo próprio nas redes sociais)."Há zero por cento de possibilidades de voltar", atirou o antigo velocista jamaicano, de 32 anos, ainda detentor dos recordes mundiais dos 100 e dos 200 metros, que na mesma entrevista admitiu estar "totalmente fora de forma".Mesmo assim, fora de forma, que tempo Bolt acha que seria capaz de fazer aos 100 metros? "Na minha mente acabo sempre por exagerar em relação a mim mesmo. Lembro-me que um dia um treinador me questionou que tempo eu poderia fazer e disse-lhe que faria 10,1. Ele disse-me 'não, não consegues'. Na altura lembro-me que corri 10,4. Mas agora acho que podia fazê-lo em 10,5, talvez... Nunca se sabe."E quanto aos 200 metros, seria Bolt capaz de correr abaixo dos 20 segundos? "De certeza que não! Creio que consigo correr melhor nos 200 do que nos 100, conseguiria ficar perto dos 20'', mas nunca abaixo", assumiu.Ee olho na nova geração, Bolt assume com orgulho o papel de referência, considerando que os títulos de 'novo Usain Bolt' irão continuar a ser feitos. "Creio que os jovens se têm de focar em ser as melhores versões deles mesmos. Eu fixei um nível elevado. Queria ser tão grande ou maior do que o Michael Johnson. É esse o tipo de foco que os atletas devem ter. Querer ser tão grande como eu ou ainda maior. Sinto que foi assim que coloquei os meus alvos. 'Quero ser melhor do que o Usain Bolt. Quero ser mais rápido do que ele'. É assim que chegas lá", explicou.E por falar em chegar lá, Bolt deixa elogios à nova geração de sprinters, nomeadamente Noah Lyles, que recentemente assinou o quarto melhor tempo da história nos 200 metros, com 19,5 segundos - ainda distante dos 19,19 de Bolt, que há dez anos que são um recorde mundial. Ainda assim, o jamaicano não parece muito importado com a possível perda do máximo histórico, ainda que tenha um desejo..."É importante que se fale nos recordes. Espero que não o bata tão cedo (risos). Esse recorde está fixado há algum tempo e espero que se mantenha assim. Mesmo assim, estou entusiasmado para ver o próximo miúdo a bater os recordes e correr rápido, porque isso será bom para o desporto. As pessoas focam-se nos tempos. Eu focava-me nos campeonatos. Foi isso que me fez ser grande. Para mim é importante correr rápido, mas no final de contas temos de nos focar nos Jogos Olímpicos, em ganhar os Campeonatos do Mundo... Mas não me preocupo muito. Quando ganhar os seus primeiros Jogos, depois os segundos... aí sim vou começar a preocupar-me", finalizou.