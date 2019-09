Brigid Kosgei corre a meia maratona mais rápida de sempre

A queniana Brigid Kosgei correu este domingo a meia maratona feminina mais rápida da história, mas sem estabelecer um recorde mundial, devido ao facto de ser na Corrida do Grande Norte, em Inglaterra, um percurso não homologado.Kosgei, que tinha como melhor marca na meia maratona 1h05.28 horas, alcançada em março, no Bahrein, conseguiu este domingo correr em Newcastle em 1h04.28, em menos 23 segundos do que o recorde mundial, da sua compatriota Joyciline Jepkosgei.Jepkosgei estabeleceu o recorde mundial em 22 de outubro de 2017, em Valência.Na corrida masculina do Grande Norte, Mo Farah venceu pelo sexto ano consecutivo, com a marca de 59.07 minutos.O britânico, campeão olímpico dos 5.000 e 10.000 metros nos Jogos de Londres'2012 e Rio'2016, prepara a participação na maratona de Chicago, que venceu no último ano, naquele que foi sua primeira vitória na distância, com um recorde europeu de 2:05.11 horas.