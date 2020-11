Camisola de Carlos Lopes em Montreal'76 entra para Coleção da World Athletics

O equipamento que o português Carlos Lopes usou nos 10.000 metros dos Jogos Olímpicos Montreal76 passou a fazer parte da Coleção da World Athletics, anunciou este domingo a federação internacional de atletismo.

Em 1976, Carlos Lopes, que viria a sagrar-se campeão olímpico da maratona em Los Angeles84, conquistou a primeira medalha olímpica para o atletismo português, com a prata nos 10.000 metros.

No ano em que se cumprem 35 anos sobre o seu recorde mundial na maratona e do terceiro título mundial de corta-mato, Carlos Lopes acredita que era o momento para contribuir para a coleção da World Athletics.

"Estou orgulhoso de que o meu equipamento olímpico se junta a uma coleção na qual já há objetos de Nurmi, Zatopek, Viren, Gebrselassie, Tergat, Kipchoge. O corta-mato, tal como para eles, foi a base da minha carreira. Espero que a minha doação ajude a inspirar e excitar adeptos de todo o mundo para as corridas de longa distância", disse o português.

Além do equipamento de Carlos Lopes, a coleção da World Athletics passou também a contar com as sapatilhas que a britânica Paula Radcliffe usou em 2001, em Ostend, quando ganhou o seu primeiro título mundial de corta-mato.