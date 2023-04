Campeã mundial dos 3.000 metros obstáculos suspensa por doping

The AIU has provisionally suspended Norah Jeruto (Kenya/Kazakhstan) for the use of a Prohibited Substance/Method (ABP).



É o mais recente grande nome do atletismo a ser apanhado nas malhas do doping. A cazaque de origem queniana Norah Jeruto, a campeã mundial dos 3.000 metros obstáculos de Eugene'2022, foi suspensa de forma preventiva pela Unidade de Integridade do Atletismo (AIU), devido a anomalias nos valores apresentados no seu passaporte biológico.Atleta cazaque desde o ano passado, Jeruto tinha conseguido a terceira melhor marca da história nesses mesmos Mundiais (8:53.02), naquele que foi também o primeiro ouro da história em Mundiais para o seu (novo) país. Um título e uma marca que agora, em face desta suspensão, correm o risco de ser apagados dos registos, isto caso a decisão final da World Athletics e da AIU lhe seja desfavorável.