Campeão de salto em comprimento pelo Benfica é também futebolista... e sonha com os Jogos Olímpicos

Campeão nacional de salto em comprimento em juvenis, João Pinto, de 17 anos, espera este ano saltar acima dos sete metros, ser chamado à seleção nacional e sonha com os Jogos Olímpicos, mas é também futebolista.



Em fevereiro, o atleta do Benfica ficou a um centímetro dos sete metros no concurso de salto em comprimento nos Nacionais de sub-18 em pista coberta, em Braga, embora também faça velocidade e o atletismo seja uma paixão há oito anos, com passagem pelo Sporting, mas acumula os treinos com os do Despertar de Casal de Cambra, emblema de Sintra, onde foi extremo e agora é ponta de lança.

Com o Europeu de Juvenis de Israel no horizonte, em julho, altura em que conta vestir as cores nacionais, João Pinto ambiciona ter uma carreira como atleta de alta competição e considera um desejo palpável viver do atletismo.

Os treinos são planeados pelo técnico, Armando Costa, tendo em conta que também pratica futebol, modalidade que entusiasma João Pinto e, enquanto puder conciliar, se sente "muito feliz" a fazer as duas coisas, mas afirmou, em declarações à agência Lusa que, apesar de lhe custar, pelos laços criados, quando tiver de optar, o atletismo será a escolha natural.

"O desporto é uma coisa muito importante na minha vida. Estou nas duas modalidades e dou o melhor nas duas, mas, como ganho mais no atletismo, dou-lhe prioridade. O sonho são os Jogos Olímpicos e gostava de servir a seleção nacional de Portugal já nos Europeus, em Israel", salientou João Pinto, nome de campeão nos relvados, embora os ídolos atuem nas pistas: Carlos Nascimento e Nelson Évora, com quem nunca falou pessoalmente, mas que cresceu a observar.

O jovem, de 1,80 metros, todos os dias treina, às quintas as duas modalidades, e tem a expectativa de juntar aos vários títulos que acumulou nos iniciados e juvenis, na velocidade e no comprimento, o de campeão nacional de salto em comprimento ao ar livre, para estar no europeu, e ficar no 'top 3' nos 100 metros.

Armando Costa, do Centro de Formação Desportiva Escola Mestre Domingos Saraiva, que o acompanha desde que se iniciou na modalidade, considera João Pinto "um miúdo que desde cedo se destacou" e com "muito potencial, por congregar um conjunto de variáveis fundamentais para se tornar um atleta profissional", como a responsabilidade, o respeito pelo descanso ou o cuidado com a alimentação. "O João, no seu escalão, é mesmo de alto nível e é melhor do que os outros", afiançou o treinador, convicto de que esta época poderá saltar ao ar livre 7,10 a 7,15 metros.

Segundo Armando Costa, João Pinto é "extremamente desenvolvido do ponto de vista atlético" e "muito focado na prossecução dos seus objetivos".

Realizado com a bola nos pés, mas também a pisar o tartan, o atleta de Sintra mostrou-se convicto que praticar as duas modalidades o ajuda a evoluir em ambas e garante não ter sido pressionado a escolher, embora antecipe que as futuras exigências com a mudança de escalão o obriguem a tomar a decisão no final deste ano, sem dúvidas do que quer para o futuro.

Armando Costa dá o exemplo do futebolista do Paris Saint-Germain Danilo Pereira, antigo aluno da mesma escola e várias vezes campeão nacional de salto em altura, tendo 1,96 como melhor marca pessoal, mas com o futebol como prioridade. "O João tem a tónica no atletismo e ajusto a planificação a contar com o futebol e com as cargas e treino. Eu só o obrigo a divertir-se e a ser sério consigo próprio, mas ele já começa a entrar numa fase que exige uma planificação mais criteriosa na priorização do treino e pode ser mais difícil de conciliar", aclarou o técnico.

No lugar mais alto deste pódio, segundo o acordo em casa, têm de estar os estudos, mas João Pinto já começou a tomar balanço em passadas bem firmes, para se elevar o mais alto possível e voar bem longe. Além da preparação física, vê vídeos de atletas de referência, mas salientou: "inspiro-me é em mim".