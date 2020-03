Campeão europeu do triplo salto de 2014 detido por violência doméstica

O atleta francês Benjamin Compaoré, campeão europeu do triplo salto de 2014 e 'vice' nos mundiais de pista coberta de 2016, foi esta semana detido pelas autoridades francesas devido a suspeitas de violência doméstica para com a sua esposa.





De acordo com os dados apresentados pelos jornais 'Le Parisien' y 'L'Équipe', a mulher do triplista queixou-se de ter sido agredida na segunda-feira, quando Compaoré a terá esbofeteado, atirado para a cama e procurado contê-la, numa cena que terá sido presenciada pelos dois filhos. Segundo a imprensa francesa, a esposa do atleta entrou então em contacto com as autoridades, que depois viria a detê-lo devido aos seus atos. Acabaria depois por sair em liberdade condicional, ainda que esteja proibido de ter contacto ou aproximar-se da sua habituação.De notar que, de acordo com os dados da polícia da zona de Paris, os casos de violência doméstica aumentaram em 36% desde que começou o período de quarentena por causa do surto do coronavírus.