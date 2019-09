Campeão olímpico do lançamento do martelo suspenso por doping

O lançador do martelo Dilshod Nazarov, do Tajiquistão, campeão olímpico no Rio de Janeiro em 2016, foi provisoriamente suspenso por uma das suas amostras recolhidas nos Mundiais de 2011 na Coreia do Sul ter acusado substâncias proíbidas.





O anúncio foi esta terça-feira feito pela Unidade da Integridade do Atletismo (AIU), pelo que, após os testes feitos passados vários anos com recurso a novas técnicas, o atleta de 37 anos, que foi vice-campeão do mundo em 2015 em Pequim, não vai poder participar nos Mundiais de Doha, que arrancam na sexta-feira, naquela que seria a sua oitava presença em campeonatos do mundo.Segundo a AIU, as análises recolhidas na altura dos Mundiais de 2011, competição na qual Zakarov ficou no 10.º lugar, revelaram agora positivo para o turinabol (um esteróide).