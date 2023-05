Campeões do mundo marcam presença no Grande Prémio de marcha de Rio Maior

Os campeões do mundo em título dos 20 quilómetros marcha são os principais destaques para a 30.ª edição do Grande Prémio Internacional de Rio Maior em Marcha, que se disputa no sábado naquela cidade do distrito de Santarém.

O japonês Toshikazu Yamanishi e a peruana Kimberly García sobressaem na valiosa lista de inscritos, com vários sul-americanos e chineses de bom nível e na qual não falta, também, a 'nata' dos marchadores lusos, como João Vieira, Ana Cabecinha e Inês Henriques. Estão inscritos representantes de 19 países, nas competições femininas e masculinas, para um Grande Prémio que, mais uma vez, integra o restrito grupo de competições da World Race Walking Tour da World Athletics, na categoria máxima de Gold Level.

Além de Yamanishi, campeão mundial em Doha2019 e Oregon2022, além de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, alinham à partida três antigos vencedores em Rio Maior - o equatoriano Brian Pintado, primeiro no ano passado, o brasileiro Caio Bonfim, vencedor em 2014, e João Vieira, que triunfou em 2013. Vieira, que no Mundial de Budapeste, em agosto, aponta aos 35 km marcha, não está muito preocupado em marcar pontos para o ranking da especialidade, o que não se passa com os internacionais lusos Rui Coelho e Hélder Santos, que precisam de boas marcas e classificações de relevo, nos próximos dois meses.

A marca de apuramento direto para o Mundial, fixada em 1:20.10 horas, é totalmente 'inacessível' e está em linha com o recorde nacional, de João Vieira. Dupla vencedora de 20 km e 35 km marcha em Eugene, no Oregon, nos Estados Unidos, Kimberly García foi a principal atleta de marcha em 2022. Em Rio Maior, onde é 'presença habitual', ganhou em 2017 e 2022.

Ao lado dela vai estar a chinesa Shijie Qieyang, três vezes medalhada em Mundiais e campeã olímpica em Londres2012, bem como Jiayu Yang, a campeã do mundo de 2017, igualmente chinesa e vencedora na passada semana do Grande Prémio de Madrid, em 10 km.

Ana Cabecinha, que foi quinta em Madrid, e Inês Henriques são as melhores lusas para a prova nas ruas centrais de Rio Maior, que também conta, entre outras, com Carolina Costa, Joana Pontes e Inês Mendes.

Além da prova internacional dos 20 quilómetros, o programa inclui marcha de promoção e légua de promoção, a partir das 15:30 para vários escalões etários. Os 20 quilómetros marcha femininos iniciam-se às 18:00, a par dos 10 quilómetros para juniores femininos. Pelas 18:12, partem os concorrentes para os 20 quilómetros marcha masculinos, dando-se início também aos 10 para juniores masculinos.

O Grande Prémio Internacional de Rio Maior em marcha resulta de uma organização conjunta da Câmara Municipal de Rio Maior, da Desmor e do Clube de Natação de Rio Maior, contando com o apoio da Associação de Atletismo de Santarém, e da World Athletics.