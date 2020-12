Campeonatos de Portugal de 10.000 metros agendados para 18 de dezembro na Maia

Os campeonatos de Portugal de 10.000 metros vão realizar-se em 18 de dezembro, no estádio Municipal da Maia, anunciou este domingo a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

Em comunicado, a FPA explica que "o agendamento da prova se justifica pela importância que adquire a criação de oportunidades para que os atletas possam tentar a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio".

A federação esclarece que devido às contingências impostas na sequência da pandemia de covid-19, "para permitir a deslocação dos atletas, a prova decorrerá num horário pouco habitual para um dia de semana (a partir das 15 horas), prevendo-se a realização de duas séries para cada género".

No comunicado a FPA refere que "as séries A poderão ter um máximo de 15 atletas e as restantes 20, não considerando para este limite as 'lebres'" e indica que "poderão também participar alguns atletas espanhóis".