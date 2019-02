Os Campeonatos de Portugal de Atletismo em Pista Coberta, que este fim de semana decorrem em Pombal, vão contar com transmissão em direto no canal de youtube da Federação Portuguesa de Atletismo , com apontamentos da emissão na Sporting TV e na Benfica TV. Será uma operação com sete câmaras, que garantirá transmissões entre as 15:20 e as 19:15 de sábado e das 14:25 às 19:15 de domingo.Para lá da transmissão, será igualmente possível acompanhar os resultados ao minuto na plataforma criada para o efeito.