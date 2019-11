Carina Paim conquista bronze nos 400 metros dos Mundiais Paralímpicos

A portuguesa Carina Paim conquistou a medalha de bronze nos 400 metros, classe T20 (deficiência intelectual), dos Mundiais Paralímpicos de atletismo, competição que esta sexta-feira encerrou no Dubai com um total de quatro 'metais' lusos.

O resultado, conseguido após correr a distância em 59,15 segundos, garantiu também nova quota portuguesa nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, num dia em que Sandra Semedo foi quinta na final dos 100 metros, com 24,82 segundos na classe RR2 (paralisia cerebral) no último dia de prova no Dubai.

O bronze junta-se às pratas de Carolina Duarte, na mesma distância, mas na classe T13 (deficiência visual), e Sandro Baessa, nos 1.500 (T20), bem como o quarto lugar de Érica Gomes no salto em comprimento (T20), num total de quatro quotas olímpicas.

Estas somam-se a 10 vagas já garantidas no boccia, uma na paracanoagem, uma outra no paraciclismo e mais uma no ciclismo.