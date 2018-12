Carla Salomé Rocha foi a melhor portuguesa no Europeu de corta-mato

A turca Yasemin Can, individualmente, e a Holanda, coletivamente, venceram a prova feminina principal dos Europeus de corta-mato, que estão a decorrer na Holanda, na qual Portugal teve uma presença discreta.Yasemin Can esteve na frente durante grande parte da prova, quebrou um pouco a dois quilómetros do fim, sendo ultrapassada pela suíça Fabienne Schlumpf, mas recuperou nos metros finais para assegurar um triunfo indiscutível em 26.05 minutos, com um segundo de vantagem sobre a suíça, tendo a norueguesa Karoline Grovdal chegado em terceiro (26.07).A melhor portuguesa foi Carla Salomé Rocha, em 28.º lugar, muito longe das primeiras (27.48), liderando uma equipa que nunca conseguiu ultrapassar as dificuldades do percurso. Depois dela chegaram Inês Monteiro, a atleta com mais participações na história da prova (15), que foi 41ª (28.05), Catarina Ribeiro foi 58.ª (28.42) e Cátia Santos foi 65.ª (29.01). Jessica Augusto (após a primeira volta) e Sara Moreira (depois dos 4.000 metros) desistiram.A equipa portuguesa foi 12.ª com 127 pontos, muito longe dos lugares do pódio coletivo, que foi liderado pela Holanda (20 ponto), seguida da Grã-Bretanha (24) e da Alemanha (50).